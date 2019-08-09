Татар-информ

9 августа 2019, 19:58

Наука и образование

Напутствие Президента РТ, клятва и гимн учителей: молодые педагоги прошли посвящение в профессию

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Наука и образование

Напутствие Президента РТ, клятва и гимн учителей: молодые педагоги прошли посвящение в профессию

Фото: mon.tatarstan.ru

Рафис Бурганов на торжественной церемонии в Казани зачитал обращение Рустама Минниханова к молодым учителям Татарстана.

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани прошла ежегодная церемония посвящения молодых педагогов в профессию «Учитель». Перед стартом педагогической деятельности начинающие работники сферы образования услышали напутственные слова от главы Минобрнауки РТ Рафиса Бурганова, который также зачитал обращение Президента РТ Рустама Минниханова.

Церемония посвящения в профессию проходит в Татарстане уже четвертый год. В торжестве приняли участие более 400 представителей системы образования. В частности, молодые учителя, учителя-наставники, председатели совета директоров школ и ассоциаций молодых педагогов муниципальных образований, представители организаций высшего, профессионального и дополнительного образования, начальники районных отделов образования, руководители профсоюзных организаций.

Свое напутствие молодым учителям традиционно направил Рустам Минниханов. Обращение Президента РТ озвучил Рафис Бурганов. «В Татарстане заложены прочные основы качественного образования. В этом году исполняется 215 лет Казанскому (Приволжскому) федеральному университету – одному из ведущих вузов страны. Многие лучшие учителя республики являются его воспитанниками. Быть учителем всегда было ответственным и сложным делом. В нынешнее время информационной открытости, быстрого обновления знаний многократно возрастают требования профессионализма и компетентности педагогов», – отмечается в тексте обращения.

Подчеркивается также, что современная школа должна учить детей мыслить гибко и креативно, продвигать и реализовывать свои идеи на практике. «На формирование этих качеств в гармоничном сочетании с воспитанием гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, культуре и традициям предков и должно быть нацелено наше педагогическое сообщество. Вам, молодым учителям, все это должно быть в наибольшей мере понятно и близко. Искренне надеюсь, что каждый из вас сделает все от него зависящее, чтобы оправдать высокое общественное доверие», – говорится в обращении Рустама Минниханова к учителям.

От себя Рафис Бурганов пожелал молодым педагогам «никогда не останавливаться в профессиональном росте». «Учитель – это, безусловно, авторитет. Вы в любой ситуации должны оставаться учителями, давать детям системные знания, которые в дальнейшем они будут применять и надолго оставят в своей памяти. Желаю вам благодарных учеников», – сказал он.

Напутственные слова учителям произнес и председатель Совета молодых педагогов РТ Рустам Каримов. «Вам повезло, потому что вы работаете в Татарстане, где оказывается большая поддержка учителям, особенно молодым. Профессиональный рост и развитие учителя постоянно находятся под контролем. Мое главное пожелание – храните в своем сердце любовь. Учителю, который не любит детей, свое дело, в школе не место», – заявил он.

Церемония посвящения продолжилась 45 минут, как и школьный урок. В финальной части торжественного мероприятия начинающие педагоги, приступающие к работе в школах республики с сентября, дали клятву молодого учителя. Завершилось торжество исполнением гимна молодых педагогов.

Церемония проводится в рамках федерального проекта «Учитель» для повышения социального статуса и престижа педагогической деятельности, профессионального становления и развития креативного учителя. 

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Напутствие Президента РТ, клятва и гимн учителей: молодые педагоги прошли посвящение в профессию

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