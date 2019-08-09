Татар-информ

9 августа 2019, 19:36

Официальная хроника

Рустам Минниханов оценил ход убора урожая на полях Азнакаевского района

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Официальная хроника

Рустам Минниханов оценил ход убора урожая на полях Азнакаевского района

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана принял участие в церемония закладки первого камня в основание будущего животноводческого комплекса ООО «Агрофирма „Азнакай“».

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Сегодня во второй половине дня Президент Татарстана Рустам Минниханов проинспектировал ход уборочной кампании на полях Азнакаевского района республики. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Рустама Минниханова сопровождали министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, глава Азнакаевского муниципального района Марсель Шайдуллин и другие», — говорится в сообщении.

Руководитель республики совершил облет и осмотр полей района по маршруту — с. Мяндей (ООО «им. Хам. Мустакимова»), с. Чубар-Абдуллово (с/х ООО «Тукай»), с. Масягутово (ПК Сухояшево ООО «АФ „Азнакай“), с. Сапеево (ПК Урманаево ООО „АФ“ Азнакай»), с. Учалле (ПК Тумутук ООО «АФ» Азнакай"), д. Банки-Сухояш (ПК Сухояшево ООО «АФ «Азнакай»).

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Возле села Банки Сухояш состоялась церемония закладки первого камня в основание будущего животноводческого комплекса ООО «Агрофирма „Азнакай“. Этот инвестиционный проект предполагает строительство животноводческого комплекса молочного направления на 2 тыс. голов. Завершить строительство планируется в 4-м квартале 2020 года. 

В приветственном слове на церемонии закладки камня Рустам Минниханов поздравил всех с началом строительства нового современного животноводческого комплекса в агрофирме «Азнакай» компании «Агросила».

«По его словам, новый комплекс сыграет важную роль в обеспечении района продукцией животноводства. Успехи республики в сфере агропромышленного комплекса – это результат самоотверженного труда сельчан, а также деятельность стратегических инвесторов, отметил Рустам Минниханов», — сообщает пресс-служба.

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Затем на поле озимой пшеницы ООО «Агрофирма "Азнакай"» состоялась встреча Рустама Минниханова с руководителями хозяйств и главами поселений Азнакаевского муниципального района.

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