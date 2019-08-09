Польская классика и советский автопром: Мухаметшин открыл международный фестиваль ретроавтомобилей

(Свияжск, 9 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). На территории горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» открылся XIII международный фестиваль исторической техники. Участие в мероприятии принял Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Сегодня очередной, ежегодный большой праздник ретроавтомобилей. Здесь уже собралось более 200 участников, фестиваль имеет международный характер. У нас представлено три страны и более десятка субъектов РФ. И фестиваль направлен на популяризацию отечественных автомобилей», — отметил президент «Авторетроклуба-21» Фарид Мухаметшин.

Он добавил, что отличительной чертой тринадцатого фестиваля является тот факт, что в республике проходит этап ретро-ралли на Кубок РАФ.

Фарид Мухаметшин не только открыл праздник, но и лично совершил круг почета на одном из ретроавтомобилей.

В программе фестиваля принимают участие около 300 старинных автомобилей и мотоциклов. Гостями мероприятия стали автолюбители из регионов России, а также других государств: Польши, Белоруссии и Украины.

«Я приехал сюда из Польши на автомобиле „Варшава“, и это первая польская машина после Второй Мировой войны. Машину собирали на основе Советского автомобиля „Победа“, а потому мы ее модернизировали. И сюда я приехал на ней», — поделился польский автолюбитель Рафал.

Помимо участников из городов России в фестивале принимают участие и татарстанские автовладельцы.

«На фестиваль я привез автомобили „Москвич“ и „Волга“, а ретромашинами я занимаюсь более 15 лет. „Москвич“ я купил в 80-х годах, так до сих пор за ней слежу и привожу на такие мероприятия», — рассказал автовладельц Марат.

В рамках соревнования на Кубок РАФ автоспортсмены на старинных автомобилях посоревнуются в точности прохождения маршрута, увидят достопримечательности республики и пройдут исторические квесты.

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