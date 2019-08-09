МЧС Татарстана рассказало о том, как отличить настоящего сотрудника министерства от мошенника

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Татарстане продолжаются случаи мошенничества, когда в квартиры жителей республики и частные дома приходят люди, которые представляются сотрудниками МЧС, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Злоумышленники приходят в гражданской или форменной одежде, схожей с формой сотрудником министерства, и просят провести проверки помещений на предмет соблюдения пожарной безопасности, после чего предлагают купить и поставить пожарные извещатели или датчики утечки газа», – рассказали в МЧС.

Лжесотрудники МЧС составляют договоры от имени частных фирм, используя паспортные данные жильцов. За установку одного датчика аферисты берут от 1500 до 3000 рублей, хотя АПИ свободно продаются за 300 - 500 рублей и установить его можно при помощи двух шурупов и или скотча.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что сотрудники министерства при проведении любых проверок или профилактических мероприятий находятся в форме МЧС России, а при общении с

гражданами должны демонстрировать служебные удостоверения. Кроме того, сотрудники МЧС не занимаются продажей какого-либо оборудования, в том числе противопожарного.

В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС, предлагающих приобрести противопожарные и газовые датчики, ничего покупать у них не нужно, а необходимо позвонить по телефону доверия Главного управления МЧС России по РТ (843)288-46-96, где можно уточнить – действительно ли в данное время в данном месте сотрудники МЧС проводят проверку или профилактическое мероприятие.

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