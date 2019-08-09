Ошибки и несправедливые приговоры: замглавы Верховного суда РТ раскритиковал работу судей

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Зампредседателя Верховного Суда РТ Максим Беляев выступил с критикой в адрес судей на совещании по итогам работы судов РТ в первом полугодии 2019 года.

В своей речи он отметил, что ряд татарстанских судов находится в числе аутсайдеров по ошибкам в приговорах или вынесенных решениях. Судьи часто забывают о сроках давности, не учитывают положительные характеристики подсудимых и степень их вины.

В первом полугодии 29 человек обжаловали свои приговоры, их дела были отправлены на новое рассмотрение. В прошлом году за аналогичный период было 24 обжалования.

«Мы на каждом совещании говорим о необходимости постоянно следить за изменением закона, читать постановления Пленума, обобщений Верховного суда РТ, но процент отмены из-за уголовно-процессуальных нарушений не сокращается», – отметил в своем выступлении Беляев.

Замглавы Верховного суда республики привел пример, когда в одном из районов судья, вместо указания преступления, просто «скопировал» часть обвинительного заключения, где подсудимым оно еще только было предъявлено. В итоге приговор пришлось отменить.

«В части копирования стоит вспомнить мартовскую статью в газете с говорящим названием „Судьи держат нас за болванов”, где московские авторы указывают, что чаще всех в России тексты решений совпадают у председателя Приволжского райсуда Казани Сафина. Из двухсот проанализированных судебных актов, 122 оказались дубликатами. Причем самая заезженная "болванка" повторяется 83 раза», – рассказывает Максим Беляев.

Как отметил Беляев, внимание на публикацию в СМИ обратил председатель Верховного Суда РТ Ильгиз Гилазов, после чего у него состоялся неприятный разговор с заместителем председателя Верховного суда РФ по уголовным делам Владимиром Давыдовым.

Сам Беляев также наткнулся на одну из публикаций, в которой рассказывалось о случае, когда житель Муслюмовского района был осужден за приобретение оружия. Покупка была совершена в 1995 году, а приговор вынесли – в 2019.

«Все присутствующие в зале, наверное, знают сколько составляет срок давности за подобное приобретение. Возникли сомнения, попросил истребовать этот приговор. Сначала судья признался, что упустил. Через какое-то время сказал “нет, все нормально у меня в приговоре”. В итоге у меня на столе сейчас лежат два приговора: в одном из них приобретение есть, а в другом нет», – рассказывает Максим Беляев.

В этом году судьи вынесли шесть приговоров, которые в дальнейшем были признаны несправедливыми. К слову, в прошлом году за аналогичный период таких было меньше всего на один.

«К примеру, апелляционным определением изменен приговор Зеленодольского суда, в котором подсудимый нанес потерпевшему удар по лицу, в результате чего тот ударился об асфальт и позднее умер. Судья Семенов решил, что у осужденного был умысел причинить тяжкий вред здоровью, хотя последний нанес всего один удар», – рассказывает замглавы суда.

Во время обжалования решения была назначена экспертиза, которая доказала, что человек умер не от удара, а из-за падения с высоты собственного роста. В итоге вместо семи лет строгого режима подсудимый был осужден лишь на полтора года.

Кроме этого, Беляев затронул вопрос об избрании меры пресечения. Так, в Вахитовском районном суде в материалах дела была предоставлена только первая страница обвинения – судья не проверил причастность к преступлению и продлил арест.

Также критике Беляева были подвергнуты решения судов об условно-досрочных освобождениях. За шесть месяцев этого года было отменено 20 таких постановлений, в то время как в прошлом году их было почти в три раза меньше.

«В Нижнекамске отменили срок осужденному за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, который был осужден на два года. За 1,5 года в колонии он успел получить пять поощрений, активно участвовать в различных мероприятиях и сидеть ему оставалось всего 2,5 месяца. Такие факты точно дают понять, что человек не нуждается в полном отбытии наказания. Так и поступила апелляция, отпустив его досрочно», – рассказал зампредседателя.

Беляев отметил, что в настоящее время готовится изменение в Уголовно-исполнительный кодексе РФ о том, что условно-досрочное освобождение должно быть постепенным: то есть, сначала перевод на облегченные условия содержания, затем в колонию-поселение и только потом – условно-досрочное освобождение.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.