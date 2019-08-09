Татар-информ

9 августа 2019, 18:05

Политика

Валерий Власов: Татарстан два года будет выделять по 550 млн рублей на инфраструктуру садоводств

Политика

Валерий Власов: Татарстан два года будет выделять по 550 млн рублей на инфраструктуру садоводств

Фото: Владимир Васильев/архив

«Единая Россия» реализует в Татарстане проект «Дом садовода – опора семьи».

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов по предложению партии «Единая Россия» принял решение продлить на 2 года действие программы развития инфраструктуры садоводств. Об этом сообщил депутат Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Валерий Власов.

«В течение трех лет для развития инженерной внешней инфраструктуры садоводческих товариществ из бюджета Татарстана ежегодно выделяется 550 миллионов рублей, за время действия программы, садоводы республики получат 100 километров подъездных дорог, 163 резервуара для воды, 86 скважин, почти 25 километров внешних водопроводных сетей, 385 площадок для сбора твердых бытовых отходов, 279 бункеров, 569 контейнеров, реконструировано 125 км линии ЛЭП и установлено 120 трансформаторных подстанций», — сказал Власов на встрече с садоводами, председателями и членами правления садоводческих объединений в Нижнекамске.

«Хочу отметить, что мы обратились к Президенту Татарстана, и он нас поддержал в вопросе продления программы еще на два года. То есть еще в 2020-м и 2021 годах будет выделяться по 550 миллионов рублей для ремонта внешней инфраструктуры садовых товариществ», — отметил депутат Госсовета РТ.

Власов также напомнил, что в Татарстане с 2018 года заработала еще и программа софинансирования, в рамках которой из республиканского бюджета выделяются субсидии на частичное покрытие расходов по ремонту внутренней инфраструктуры садоводческих товариществ. В прошлом году было выделено 38 млн рублей. В этом году программа более обширная и объемная — садоводы направили заявки на 351 млн рублей.

В Нижнекамске сегодня состоялся кустовой семинар-совещание с руководителями садоводческих товариществ. На семинаре садоводы смогли получить ответы на актуальные вопросы в сфере ведения хозяйственной деятельности, консультации юристов и квалифицированных финансистов.

Татарстанским региональным отделением ВПП «Единая Россия» с 2017 года реализуется проект «Дом садовода — опора семьи». В рамках проекта проводится работа по совершенствованию взаимодействия СНТ с администрациями соответствующих муниципальных районов, создания районных ассоциаций садоводов, проводится консультационно-разъяснительная работа с председателями СНТ, организуются «Круглые столы» по вопросам, наиболее волнующим садоводов. Так, по инициативе «Единой России» в 2018 году впервые в республике организован и проведен праздник «День садовода», подготовлен проект закона РТ «О государственной поддержке садоводческих и огороднических товариществ в Республике Татарстан».

 

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