К открытию WorldSkills Kazan 2019 на «Казань Арене» установили говорящую сцену-пирамиду

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин проинспектировал ход подготовки к чемпионату WorldSkills Kazan 2019. Он оценил готовность стадиона «Казань Арена» к проведению шоу и пообщался с артистами, которые выступят на церемонии открытия чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Весь мир, все пять континентов снова приезжают к нам, пусть это будет не последнее событие мирового масштаба, которое проходит в городе. Большая надежда, что мы придумаем что-то еще, чтобы снова говорили о Казани», — сказал Метшин.

Режиссером шоу стал член Академии российского телевидения, почетный член Российской академии художеств Алексей Сеченов. Он рассказал мэру, что в церемонии открытия будут использоваться две новейшие технологии: высокотехнологичные декорации и технология дополненной реальности.

Центральным объектом шоу будет огромная сцена, которая в процессе представления раскроется. Режиссер не раскрыл весь ее функционал, но заинтриговал: «Это очень "умная" вещь – она меняется, трансформируется, а 22 августа мы увидим ее даже говорящей», – рассказал Сеченов.

История становления профессионалов будет рассказываться через язык танцев, репетиции номеров проходят в КДК им. Ленина.

Также в открытии чемпионата будет участвовать робот София — единственный в мире андроид, получивший гражданство и паспорт, а также звезды эстрады — Елка, Александр Панайотов, группа Jukebox trio, Ян Гэ, рок-группа «Дана Соколова» и другие.

WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Основной площадкой проведения соревнований станет международный выставочный центр «Казань Экспо».

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