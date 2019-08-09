В полиции рассказали, как аферисты выманивали у казанца деньги под предлогом компенсации за БАДы

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В полиции рассказали, как аферисты ограбили казанца под предлогом компенсации за БАДы.

«Два дня назад в полицию обратился 53-летний местный житель, который рассказал, что в конце прошлого года купил БАДы в одном интернет-магазине. За полученный товар он заплатил 4,5 тысячи рублей», – рассказали в полиции.

В середине июня этого года с мужчиной связалась неизвестная. Девушка представилась сотрудницей следственных органов и сообщила о задержании преступной группы, которая промышляла торговлей токсичными и фальшивыми добавками, а все их клиенты проходят потерпевшими по делу.

«Мужчине велели написать заявление, а письмо отправить в Москву – в органы предварительного следствия. Собеседница пояснила, что мужчине также полагается компенсация в размере 420 минимальных размеров оплаты труда и адвокат», – рассказали в МВД.

Спустя десять дней с мужчиной вновь связались и попросили оплатить государственный сбор на сумму 4,5 тысячи рублей. Еще через пару дней мужчина оплатил пошлину за услуги адвоката в размере 71 тысячи рублей, а позднее 140 тысяч – за медицинскую справку, которая, якобы, была необходима для предоставления в суд.

1 августа мошенники вновь связались с казанцем, сообщили, что суд вынес приговор и всем обманутым положена компенсация в размере 15 млн рублей. Звонивший представился банкиром, пояснил, что нужно заплатить комиссию, и запросил 450 тысяч. Только тогда мужчина усомнился и сообщил в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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