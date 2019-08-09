Татар-информ

9 августа 2019, 23:42

ОбществоЗдоровье и среда

Минэкологии РТ: Садоводов освободили от уплаты пошлины за добычу воды

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ОбществоЗдоровье и среда

Минэкологии РТ: Садоводов освободили от уплаты пошлины за добычу воды

Если садоводы успеют подать заявление на получение лицензии на право пользования недрами до 1 января 2020 года, госпошлина в размере 7,5 тыс. рублей в

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). До 1 января 2020 года для садоводческих некоммерческих товариществ действует льготный период — садоводы не платят госпошлину. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Ранее садоводам приходилось собирать пакет документов для лицензирования скважин на общих основаниях. По новому порядку значительно сокращенный перечень документов на получение права добывать подземную воду на территориях садоводческих товариществ. Одним из важных моментов для садоводов является упрощение процедуры оформления и эксплуатации скважин», — сказано в сообщении.

Так, до 1 января 2020 года СНТ при оформлении лицензии на право пользования недрами не платят государственную пошлину в размере 7500 руб. Кроме того, снимается требование о проведении предварительных геолого-разведывательных работ на соответствующем участке недр, нет необходимости заказывать государственную экспертизу на предмет исследования залежей полезных ископаемых. Также исключено условие об обязательном согласовании проектно-технической документации на организацию работ по пользованию недрами и не нужно подтверждать наличие в штате специалистов, а также наличие достаточных технических и финансовых средств для эффективной и безопасной добычи подземных вод.

Добыча подземной воды из водозаборных скважин без лицензии считается нарушением закона РФ «О недрах». Оформленное лицензионное соглашение между Минэкологии РТ и СНТ является гарантом соблюдения правил охраны подземных вод и рационального использования недр.
 

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