Минэкологии РТ: За загрязнение Малой Сульчи «Вамин-Татарстан» заплатит более 1 млн рублей

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Штраф и ущерб на сумму более 1,1 млн рублей заплатит ООО «Производственное объединение «Вамин-Татарстан» за сброс неочищенных стоков в реку Малая Сульча. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Предприятие привлечено к административной ответственности по ч.4 ст.8.13 КоАП РФ. Факт слива сточных вод с Аксубаевского маслодельного завода был подтвержден инспекторами Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ во время совместной проверки с прокуратурой района. С целью проведения анализа экологи отобрали пробы. Демонтаж сбросной трубы предприятие-нарушитель произвело в минувшие выходные», — сказано в сообщении.

Сумма штрафа, наложенного на «Вамин-Татарстан», составила 300 тысяч рублей. Кроме того, предприятию предъявлен ущерб на сумму 833 тысячи рублей.



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