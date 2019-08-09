Председатель Союза калмыцких художников подарил Картинной галерее Автограда десять работ

(Набережные Челны, 9 августа, «Татар-информ»). В большом зале Картинной галереи Автограда разместилась выставка «Художники Калмыкии в Татарстане», посвященной 100-летию ТАССР. Об этом сообщает Управление культуры исполкома Набережных Челнов.

«На торжестве по случаю открытия экспозиции выступил председатель Союза художников Калмыцкого регионального отделения ВТОО „Союз художников России”, заслуженный художник Республики Калмыкия Виктор Дорджиев», — говорится в сообщении. Он подарил Челнам десять работ калмыцких авторов.

На выставке представлены 74 работы 26 калмыцких художников. Среди них есть картины как молодых авторов, так и зрелых мастеров. Картины подобраны таким образом, что в них отражаются присущие Калмыкии степные пейзажи, индивидуальность жителей республики и история этого богатого на традиции края.

Выставка продлится до 1 сентября текущего года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.