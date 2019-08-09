Лжеброкеры похитили у жительницы Казани более 430 тысяч рублей

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Лжеброкеры похитили у жительницы Казани более 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«58-летняя женщина рассказала в полиции, что в одной из соцсетей увидела рекламу о возможности заработать на биржевом рынке. Женщина прошла по ссылке и зарегистрировалась, после чего ей позвонила девушка, представившаяся менеджером и дала дальнейшие инструкции по регистрации», – рассказали в полиции.

Спустя некоторое время жительнице Казани позвонил мужчина. Он представился аналитиком организации и сообщил, что будет руководить сделками на платформе, после чего рекомендовал женщине внести деньги на счет для участия в торгах.

Обманутая жертва перечислила с нескольких карт более 438 тысяч рублей. Когда она попыталась получить дивиденды, представители фирмы перестали отвечать на звонки.

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