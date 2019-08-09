«Остановим коррупцию»: в ДОЛ им. Гагарина прошла игра «Что? Где? Когда?» на антикоррупционную тему

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В детском лагере им. Гагарина прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» на антикоррупционную тему, в которой приняли участие 6 команд по 6 человек в каждой.

«Впервые проведя данное мероприятие в школе, мы получили массу положительных отзывов от педагогов, что изучение такой достаточно сложной общественной темы, как антикоррупционная политика, очень заинтересовывает людей и дает хорошие положительные результаты с точки зрения знаний», — поделилась во время беседы с журналистами начальник управления контроля и антикоррупционной работы исполкома Казани Елена Тощева.

Она отметила, что впервые после традиционного представления команд и конкурса плакатов, которые участники подготовили заранее, ведущий проведет с участниками разминку, на которой не будет правильных ответов.

«Мы попросим от ребят их предложений „что нужно сделать в стране, для того, чтобы побороть коррупцию“ и, возможно, что-то мы возьмем для себя», — добавила Елена Тощева.

Большинство команд предложили ужесточить меры наказания и больше рассказывать об этом явлении людям.

После первого раунда лидировала команда «Бумажный пакет» из лагеря Заречье. Четырнадцатилетняя Наргиз Аскарова впервые участвовала в таком мероприятии. «У нас в команде очень хорошая атмосфера и настроение, потому что мы пока лидируем. Вот это мероприятие радует, потому что у нас в школе таких мероприятий нет, и я впервые на таком форуме», — поделилась участница игры.

Она добавила, что, если во время обсуждения вопроса в команде возникают споры, последнее слово всегда остается за командиром команды.

В общей сложности участники игры ответили на 24 вопроса, касающиеся антикоррупционной политики на Руси, в государствах Европы и в современной России. В результате команда Наргиз заняла первое место, ответив правильно на 16 вопросов.

Победителям вручили грамоты, книги и сладкие призы.

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