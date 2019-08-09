На двух воспитанниц детского сада из Пестрецов упали футбольные ворота

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Валерия Белова). На двух маленьких девочек в Пестрецах упали футбольные ворота, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

ЧП произошло накануне, 8 августа. По данным источника, воспитанники нескольких детских садов собрались на спортивное мероприятие, там все и случилось.

Четырехлетнюю и пятилетнюю девочек доставили в ЦРБ Пестречинского района, после чего перевезли в Детскую республиканскую клиническую больницу Казани.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе клиники, серьезных травм, к счастью, дети не получили, только ссадины. В понедельник врачи планируют выписать девочек домой.



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