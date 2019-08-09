Голкипер «Ак Барса»: По сравнению со Швецией, в КХЛ намного больше мастеровитых игроков

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн рассказал о разнице Континентальной хоккейной лиги и шведского чемпионата, где он ранее выступал.

«В России намного больше мастеровитых игроков, которые способны бросить и забить, или неожиданно отдать передачу. В шведских командах по 1-2 звена, которые хорошо играют в атаке, здесь же все тройки создают моменты. Что касается позиции голкипера, то вратарю нужно играть весь матч на максимальном уровне, если не дотягиваешь до него, как в моем первом матче на турнире, забивать будут часто», — поделился Рейдеборн.

Также вратарь прокомментировал сегодняшнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 5:1 в рамках предсезонного турнира на Кубок президента Казахстана: «Получилось тяжелое начало игры из-за ранней пропущенной шайбы, как и в матче с „Барысом“. Чтобы вернуться в ритм, нужно было отыгрываться, спасать команду и здорово, что все получилось. Мы с командой хорошо отработали всё меньшинство. У нас было много голевых моментов сегодня, очень приятно победить».

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