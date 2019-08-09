Наставник «Ак Барса»: Из-за множества удалений в матче с «Нефтехимиком» мы потренировали меньшинство

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках турнира на Кубок Президента Казахстана со счетом 5:1.

«Было много голов, сегодня нам удался второй период. По прошлым играм он был у нас самый слабый, а сегодня вот так получилось — мы уделили ему особое внимание. Тренерскому штабу показалось, что мы были чуть-чуть посвежее на площадке, хотя все-таки удаления. Потренировали меньшинство», — сообщил Квартальнов.

Также специалист рассказал о кардинальных изменениях в заявке на матч по сравнению с прошлым: «Мы меняем состав, сегодня играла молодежь, но нам предстоит поработать. Сейчас все идет по плану, и легионеры не должны были играть сегодня».

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