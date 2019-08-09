В период проведения WorldSkills введут 16 дополнительных поездов на маршруте Казань – Аэропорт

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В период проведения чемпионата WorldSkills Kazan 2019 с 23 по 26 августа будут введены 16 дополнительных поездов, курсирующих по маршруту Казань – Аэропорт – Казань, сообщает Миндортранс РТ.

«Изменения коснутся всех станций по ходу следования. В общей сложности в период проведения чемпионата на маршруте будут курсировать 32 поезда, 20 из них – без промежуточных остановок», – говорится в сообщении министерства.

Маршруты пригородных поездов сообщениями Свияжск – Казань – Аэропорт, Канаш – Казань – Аэропорт, Аэропорт – Казань – Канаш и Аэропорт – Казань – Свияжск в этот период будут сокращены до станции Казань.

Кроме того, изменится расписание поездов сообщениями Шемордан – Казань, Сосновка – Казань, Кизнер – Казань, Казань – Вятские Поляны, Казань – Арск, Казань – Кизнер и Васильево – Бирюли.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International пройдет в Казани с 22 по 27 августа. В мероприятии примут участие около 1,6 тыс. молодых профессионалов из 60 стран. Участники будут соревноваться по 56 компетенциям.

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