Чтобы избежать предвзятости, судей на рассмотрение дел будет выбирать компьютерная программа

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). С 1 сентября формировать состав суда будут с помощью автоматизированной информационной системы. Об этом сегодня на совещании по итогам работы судов РТ в первом полугодии 2019 года рассказал председатель Верховного Суда РТ Ильгиз Гилазов.

«С 1 сентября 2019 года формировать судебные составы будет компьютерная программа, учитывающая уровень нагрузки и специализацию каждого судьи. Данный институт дает возможность создать такой порядок, который снимает подозрения о какой-либо предвзятости при формировании состава суда», – рассказал Ильгиз Гилазов.

Сейчас в судах ведется активная работа по изучению и внедрению программы формирования судебного состава.

«Очевидно, что первое время будут возникать определенные сложности, связанные с применением этой системы. В связи с этим в судах будут назначены лица, ответственные за внедрение и использование программ», – добавил председатель суда.

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