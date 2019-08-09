Корпус «За чистые выборы» начал подготовку наблюдателей на выборы в Госсовет РТ

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Корпус «За чистые выборы» начал подготовку к выборам депутатов Государственного Совета в Татарстане. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в Республике Татарстан Павел Соломонов.

«Обучение наблюдателей Общероссийского общественного движения „Корпус „За чистые выборы“ стартует 12 августа. В Казани будут работать несколько площадок, одна из которых — штаб регионального отделения корпуса по адресу Казань, ул. Профсоюзная, 13/16», — отметил Соломонов.

По его словам, лекции будут открытыми для всех желающих, однако предпочтение будет отдаваться слушателям с высшим юридическим образованием и студентам юридических факультетов вузов.

В курс обучения войдут семинары и практические занятия по разбору конкретных кейсов, произошедших на избирательных участках в разное время на разных выборах, а также психологические тренинги.

«Ключевой принцип работы наблюдателей от корпуса — аполитичность, неангажированность и равное дистанцирование от всех партий и кандидатов», — пояснил региональный координатор корпуса. — Наша цель — обучить наблюдателей следить за легитимностью самого процесса выборов».

Кроме того, на следующей неделе будет презентована карта сообщений, которая будет создана на платформе независимого общественного мониторинга, и будет отражать происходящее на участках и в избирательных комиссиях. По словам татарстанского координатора корпуса «За чистые выборы», сегодня это единственная в России платформа по наблюдению за выборами, где отражена только проверенная информация о нарушениях.

«На предыдущих выборах в разных регионах нередки были ситуации, когда в открытом доступе размещалась информация о якобы имеющихся нарушениях, однако после того, как на место выезжали наши мобильные бригады, и предоставленные ими материалы проходили экспертную оценку, выяснялось, что информация представляла из себя классический фейк», — добавил Соломонов.

Также он рассказал, что 2 сентября откроется ситуационный центр корпуса в Татарстане, куда будет стекаться и проходить экспертно-правовую оценку информация от наблюдателей с избирательных участков, в том числе фото- и видеоматериалы.

Корпус «За чистые выборы» — это общероссийское общественное движение, самая крупная организация независимых наблюдателей-юристов в стране. Движение имеет региональные отделения в субъектах РФ. Его ключевые задачи — защитить право граждан на участие в формировании органов власти через содействие профорганизации выборов и создание системы подготовки молодых профессионалов: наблюдателей, членов избирательных комиссий и кандидатов на выборные должности.

Выборы депутатов Государственного Совета РТ VI созыва состоятся 8 сентября. В день голосования в республике будут работать более 2,8 тысяч избирательных участков. Ожидается, что на выборах будет работать беспрецедентное количество наблюдателей от партий, кандидатов-одномандатников и общественных организаций — до 25 человек на каждом избирательном участке.

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