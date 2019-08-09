Татар-информ

9 августа 2019, 17:02

Общество

В течение одного дня флаг WorldSkills побывает в двух районах РТ и Набережных Челнах

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Общество

В течение одного дня флаг WorldSkills побывает в двух районах РТ и Набережных Челнах

За время эстафеты знамя посетило 20 стран мира и 24 российских региона.

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Завтра, 10 августа, флаг WorldSkills посетит два района РТ и Набережные Челны, сообщает пресс-служба международного движения. 

10 августа эстафета достигнет Тукаевского и Менделеевского районов, а также Автограда, 12-го — Тетюшский, 16-го числа — Высокогорский. На следующий день церемония встречи знамени и его чествование пройдет в Тюлячинском районе. 

Конечным пунктом путешествия символа мирового чемпионата по профмастерству станет церемония открытия фестиваля в Казани, которая состоится 22 августа на стадионе «Казань Арена». 

Эстафета стартовала 21 октября 2017 на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и охватила 20 стран мира и 24 российских региона. До начала чемпионата знамя должно побывать во всех муниципалитетах Татарстана.

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