В течение одного дня флаг WorldSkills побывает в двух районах РТ и Набережных Челнах

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Завтра, 10 августа, флаг WorldSkills посетит два района РТ и Набережные Челны, сообщает пресс-служба международного движения.

10 августа эстафета достигнет Тукаевского и Менделеевского районов, а также Автограда, 12-го — Тетюшский, 16-го числа — Высокогорский. На следующий день церемония встречи знамени и его чествование пройдет в Тюлячинском районе.

Конечным пунктом путешествия символа мирового чемпионата по профмастерству станет церемония открытия фестиваля в Казани, которая состоится 22 августа на стадионе «Казань Арена».

Эстафета стартовала 21 октября 2017 на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и охватила 20 стран мира и 24 российских региона. До начала чемпионата знамя должно побывать во всех муниципалитетах Татарстана.

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