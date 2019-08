«Mr. Saxobeat», мажоретки и 19 оркестров на Баумана: в Казани проходит фестиваль «Фанфары Казани»

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани проходит второй день фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани». По улице Баумана прошли 19 музыкальных коллективов, в том числе мажоретки из Нижнего Новгорода и болгарский оркестр, который исполнил кавер на песню Mr. Saxobeat.

Первым начал маршировать по пешеходной улице Баумана нижегородский ансамбль барабанщиц и мажореток. Они принимают участие в фестивале второй раз и в этом году приехали в составе 28 артистов.

«Ради вас мы не уходили летом в отпуск. Сегодня мы играли марш-парад и дефиле, которое одним словом можно назвать барабанным драм-шоу», — рассказала руководитель нижегородского ансамбля барабанщиц и мажореток Марина Морозова.

Одна из участниц коллектива, шестнадцатилетняя Анастасия Щелканова, занимается в ансамбле около 12 лет. К мероприятию коллектив готовился примерно месяц. «Когда мы выступаем, то получаем удовольствие от собственной работы, потому что она нас заряжает. На репетициях мы все оттачиваем, потому мы работаем с инструментами, техникой, артистизмом и желанием делать хорошее дело. Трудностей для нас нет, и выступать мы можем в любое время года», — поделилась артистка нижегородского ансамбля барабанщиц и мажореток Анастасия Щелканова.

В Казань на фестиваль оркестр «Джуниор Бэнд» Среднего училища «Емилиян Станев» из Болгарии приехали впервые. В коллективе 25 участников подросткового возраста.

«В оркестре я участвую уже три года и играю на баритоновом саксофоне. Когда я запрыгивал на скамейки, то импровизировал, потому что до этого вложил серьезный труд в подготовку», — сказал артист из Болгарии Гален.

Сегодня они исполняли произведения американской группы Lucky Chops под названием Buyo и Coco, а также микс российской группы Brevis brass band, в который вошли песни Benny Benassi Satisfaction, I like to move it, знакомая многим по мультфильму «Мадагаскар», и трек исполнителя Alexandra Stan Mr. Saxobeat.

«Мы сегодня приготовили не маршевые произведения, а те, которые больше нравятся зрителям», — отметил руководитель «Джуниор Бэнд» Йордан Цветанов.

Также в фестивале принимал участие военный оркестр Управления Росгвардии по РТ в количестве 15 человек.

«Я играю на кларнете. Участвую в фестивале „Фанфары Казани“ впервые. Трудности мероприятия в том, что он идет 4 дня и насыщенная программа, приходится играть на разных площадках. В фестивале принимает участие много музыкантов из разных городов и стран, мы общаемся с оркестрантами из других коллективов и набираемся опыта», — поделился артист оркестра Росгвардии и студент Казанской государственной консерватории Александр Попов.

Татарская музыкальная часть программы военного оркестра Рогсвардии основывается на произведениях «Татар халык бию кое лары», или татарская плясовая музыка, а в русскую часть программы включены в том числе произведения «Из-за острова на стрежень», «Барыня», «Калинка-Малинка».

«Мы подготовили интересную русско-татарскую программу, то есть мы исполним и национальные русские, и татарские произведения. Даже будет момент, когда мы снимем свои головные уборы и наденем тюбетейки», — поделился начальник военного оркестра управления Росгвардии по РТ, майор Вадим Кравчук.

Основная ставка оркестра сделана на группу медных инструментов. Репетиции в составе оркестра проходили на базе, а в составе сводного оркестра была одна сводная репетиция 9 августа в Кремле.

Восьмой фестиваль «Фанфары Казани» проводится в Казанском Кремле в шестой раз, до этого проводился в Культурном центре МВД по РТ.

Сначала было построение, потом все оркестры двигались по улице Баумана в сторону Кремля. Всего было три точки, до которых оркестры доходили и начинали исполнять свои музыкальные произведения. Одной из точек, где оркестры останавливались и исполняли свои произведения, было здание Национального банка РТ.

«Я счастлива, что работаю в здании банка и могу посмотреть на выступления оркестров уже второй год подряд», — отметила зрительница Гульфия.

Зрительница Галина приехала в столицу Татарстан всего на три дня и стали зрителями фестиваля «Фанфары Казани». «На подобных мероприятиях мы впервые, а узнали мы о нем из газеты. Нам все очень нравится, и погода благоприятная. К тому же сама Казань — чистый, красивый и гостеприимный город», — сказала она.

После прохождения по улице Баумана у оркестров было построение на площади 1 Мая. Далее программа фестиваля продолжится в Казанском Кремле, где будет построение всех оркестров для исполнения гимнов России, Белоруссии, Татарстана, Казахстана и Болгарии, также пройдут показы плац-концертов.

