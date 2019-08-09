На КАМАЗе впервые после кризиса 2008 года произошли кадровые перестановки в сфере маркетинга

(Набережные Челны, 9 августа, «Татар-информ»). В блоке заместителя генерального директора по продажам и сервису ПАО «КАМАЗ» произошли изменения, в результате чего функции маркетинга и рекламы были разделены, сообщает пресс-служба автогиганта.

Так, директор по маркетингу и рекламе Ашот Арутюнян, занимавший эту должность 11 лет, назначен директором по рекламе.

Директором по маркетингу стал 39-летний Эльдар Аминов, который до этого руководил департаментом продуктового менеджмента. Назначенец закончил Московский государственный открытый университет по специальности «Мировая экономика», имеет степень кандидата экономических наук, является депутатом городского совета.

Эксперты связывают кадровые перестановки с необходимостью усилить работу в маркетинговом направлении после падаения рынка большегрузов. В мае падение составило 18%, что сопоставимо с показателями 2008 кризисного для автомобилестроителей года.

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