День физкультурника в Кировском районе Казани отпразднуют легкоатлетическим пробегом

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Завтра, 10 августа, в лесопарковой зоне рядом со стадионом «Локомотив» пройдет XV традиционный легкоатлетический пробег среди ветеранов и любителей спорта, сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани.

«Соревнования пройдут в рамках празднования Дня физкультурника, а также в целях пропаганды физической культуры и спорта, поддержания и улучшения здоровья населения», — говорится в сообщении.

Легкоатлетический пробег пройдет по системе гандикап на нескольких дистанциях: 10 км — среди мужчин, 5 км — среди женщин и 2,5 км — среди воспитанников спортивной школы по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.

В состязаниях примут участие спортсмены из Казани, Зеленодольска и Марий-Эл.

Победителя в каждой дистанции наградят кубком мастера спорта СССР Д. Шаймарданова.

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