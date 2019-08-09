(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Татарстанцы смогут обжаловать решения местных судов в Самаре и Нижнем Новгороде. Об этом сегодня на совещании по итогам работы судов РТ в первом полугодии 2019 года рассказал председатель Верховного Суда РТ Ильгиз Гилазов.

«Скоро заработают новые апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Рассматривать дела в кассационном порядке по жалобам на судебные решения будет шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре, во главе с председателем Александром Ефановым», – рассказал Ильгиз Гилазов.

В апелляционном порядке рассматривать дела жителей республики будет суд, расположенный в Нижнем Новгороде, – это четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, который возглавит Магомед Магомедов, добавил председатель суда.

Решение о том, когда начнут действовать суды, будет принято на Пленуме Верховного суда РФ. Принятое решение будет оглашено не позднее 1 октября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 2019 года в России апелляционные и кассационные жалобы общей юрисдикции начнут рассматривать в межрегиональных судах.

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