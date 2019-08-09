(Набережные Челны, 9 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Пострадавших в ДТП под Новороссийском жителей Набережных Челнов выписывают из больницы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила одна из пострадавших в аварии, Татьяна Чернова.

По словам самой Татьяны, она плохо помнит сам момент аварии. Ее место находилось в середине салона автобуса, она сидела у окна, напротив дверей. После ДТП ей помогли выбраться из салона. Медицинскую помощь оказали довольно быстро. К счастью, травмы, полученные Татьяной, оказались не тяжелыми.

Ранее другой пострадавший челнинец, Анатолий Журавлев сообщил в соцсетях, что находится вместе с Татьяной Черновой в больнице. Он написал, что девушке наложили швы на ногу, а у него самого рана на голове.

«Сейчас уже все хорошо. Сегодня нас выписывают из больницы. Родные за нами не выехали. Сказали, что нас доставят домой», – сообщила Татьяна.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 7 августа в Краснодарском крае на 16-м километре автодороги Новороссийск – Керченский пролив экскурсионный автобус санатория «Эллада» столкнулся с легковушкой. В результате столкновения автобус вылетел с обрыва.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.