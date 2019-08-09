Елена Кривопатре

9 августа 2019, 14:57

ОбществоПроисшествия

С 1 сентября за нарушения судей начнут понижать в квалификации

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ОбществоПроисшествия

С 1 сентября за нарушения судей начнут понижать в квалификации

Понижение в квалификации скажется на заработной плате судей.

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). С 1 сентября судей начнут понижать в квалификации за нарушения. Об этом сегодня на совещании по итогам работы судов РТ в первом полугодии 2019 года рассказал председатель Верховного Суда РТ Ильгиз Гилазов.

«Было бы правильно напомнить, что с 1 сентября 2019 года появляется новый вид дисциплинарной ответственности судьи – понижение в квалификационном классе, которое будет эффективным средством воздействия, поскольку непосредственно влияет на размер ежемесячного денежного вознаграждения судьи», – отметил Гилазов.

Как говорится в Законе «О статусе судей в Российской Федерации», судью могут понизить в квалификации за нарушение кодекса судейской этики, которое негативным образом сказалось на авторитете судебной власти.

 

 

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