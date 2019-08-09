Шаймиев о Путине: Между нами с первой встречи сложились доверительные отношения

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Госсоветник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев заявил, что во время первой встречи с Президентом России Владимиром Путиным у них сложились доверительные, деловые отношения. Об этом сообщает РИА Новости.

«9 июля 1999 года Владимир Путин, будучи руководителем Федеральной службы безопасности, приехал в Казань, чтобы поменять главу управления ФСБ РФ по Республике Татарстан», — сказал Госсоветник РТ.

Минтимер Шаймиев, который на тот момент занимал пост Президента Татарстана, рассказал, что они вместе выступили перед сотрудниками, поблагодарили уходившего Венера Салимова, на место которого был рекомендован Александр Гусев. Затем встреча продолжилась на природе, где они общались в неформальной обстановке.

«Прежде мы друг друга близко не знали, но бывает, что люди быстро сходятся по характеру, по общности взглядов. Мне показалось, это был именно тот случай. <...> Как мне тогда показалось, а интуиция меня обычно не подводит, между нами с первой встречи сложились доверительные, деловые отношения», — вспомнил Шаймиев.

В подтверждение Госсоветник РТ рассказал, что во время прощания в аэропорту он подарил Путину командирские часы Чистопольского завода. «А он вдруг снял свои часы и подарил их мне, прямо вот так — с руки. Так что я стал обладателем часов с руки нынешнего Президента России», — сказал Шаймиев.

Ровно 20 лет назад, 9 августа 1999 года Президент России Борис Ельцин заявил об отставке Правительства Сергея Степашина и возложил временное исполнение обязанностей Премьер-министра на Владимира Путина. Кандидатуру Путина внесли в Госдуму для утверждения на посту Премьер-министра, в этот же день Ельцин объявил Путина своим преемником.

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