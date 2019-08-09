Артур Шипилов

9 августа 2019, 14:55

Спорт

Шесть забитых шайб и примерно столько же болельщиков: «Ак Барс» продолжает предсезонный турнир

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Спорт

Шесть забитых шайб и примерно столько же болельщиков: «Ак Барс» продолжает предсезонный турнир

Фото: архив

Встреча казанцев с нижнекамским «Нефтехимиком» завершилась со счетом 5:1.

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» продолжает участие в предсезонном турнире на Кубок Президента Казахстана. Встреча с нижнекамским «Нефтехимиком» завершилась со счетом 5:1.

На третий матч за три дня тренерский штаб казанцев максимально сильно изменил состав, оставив в запасе почти всех легионеров. Исключение составили голкипер Адам Рейдеборн и защитник Кристиан Хенкель. Также сильным изменениям подверглись звенья и связки, таким образом, Игорь Ожиганов впервые опустился ниже первого, а Станислав Галиев впервые туда поднялся.

Уже на третьей минуте первого периода нижнекамцы вышли вперед: почему-то команда Квартального очень неуверенно чувствует себя в обороне, теряет шайбу на ровном месте и совершенно не помогает своему вратарю. О чем и говорит пропущенный гол. Рафаэль Бикмуллин выкатился из-за ворот соперника, пробил, еще раз пробил, и только с третьего раза таки просунул шайбу во владения Рейдеборна. То есть у нападающего было время на три броска, и никто из защитников его не накрыл.

Далее произошел самый забавный эпизод в матче: за нарушение численного состава хоккеист «Ак Барса» должен был отправиться на скамейку штрафников, однако казахстанская площадка была против этого. Более десяти минут работники арены не могли элементарно открыть дверь штрафного бокса. Однако, орудуя гаечным ключом, шваброй и ударами по заглушке сотрудникам удалось вскрыть скамейку и усадить на нее Максима Марушева.

Возвращаясь к игре, хочется отметить разнообразие и присутствие мысли при игре в атаке. Вообще, насколько «Ак Барс» плох в обороне, настолько он хорош на передовой. Поэтому довольно скоро казанцы отыгрались — Владимир Ткачев с очень острого угла поразил ворота «Нефтехимика».

Что же касается зрительской поддержки, то вряд ли команды ощутили ее в полной мере. В основном за игрой наблюдали стюарды и охрана, на трибунах же была пустота. В разных частях арены сидело по одному-два человека, которые изредка выкрикивали «Ак Барс! Вперед!».

Второй период стартовал с гола «Ак Барса»: перехват в средней линии, шикарная передача от Ткачева, выход Галиева на рандеву с Барулиным и шикарное завершение момента. Чуть позже казанцам удался розыгрыш лишнего, когда отличился защитник Яруллин. Что объединяет все три гола? Все они были забиты первым звеном во главе с Ткачевым.

Спустя еще пару минут отличился Михаил Глухов — одного его оставили перед воротами, поэтому нападающему не составило труда переиграть голкипера. Вскоре вновь работа первого звена — скоростную атаку завершил Данис Зарипов. В целом, «Ак Барс» провел очень хороший период. Опасные атаки, работа в обороне. У Рейдеборна во втором отрезке игры не было много практики, так как в основном шайба находилась в чужой зоне.

Начало третьего периода преимущественно проходило в зоне казанцев, связано это с многочисленными удалениями подопечных Квартальнова. Из-за перехода шайбы во владение нижнекамцев стал заметен уровень игры Рейдеборна. Немыслимое количество сейвов сотворил швед.

В концовке матча игра проходила преимущественно в районе средней линии, появилось очень много элементов с индивидуальными проходами в исполнении казанцев. Очень много удалений у молодого защитника Журавлева, раз за разом он оставлял команду в меньшинстве. Тем не менее «Нефтехимик» преимущество реализовать не сумел, и счет не изменился.

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1. «Ак Барс» — Станислав Галиев — Владимир Ткачёв — Данис Зарипов, Альберт Яруллин — Андрей Педан; Михаил Глухов — Артём Михеев — Артём Лукоянов, Кристиан Хенкель — Даниил Журавлёв; Кирилл Петров — Вячеслав Основин — Эмиль Галимов, Роман Абросимов — Никита Лямкин; Максим Марушев — Артём Галимов — Дмитрий Воронков, Илья Сафонов, Александр Ляхов — Игорь Ожиганов; Адам Рейдеборн, Артур Мисбахов.

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