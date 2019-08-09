Татар-информ

9 августа 2019, 14:44

Официальная хроника

Минниханов ознакомился с ходом уборки урожая зерновых в Сармановском районе РТ

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Официальная хроника

Минниханов ознакомился с ходом уборки урожая зерновых в Сармановском районе РТ

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ обсудил рабочие вопросы с инвесторами и руководителями хозяйств Сармановского района.

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов совершил облет и осмотр полей Сармановского района, где идет уборка зерновых культур. Руководителя республики сопровождали министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, а также глава района Фарит Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

После облета на поле озимой пшеницы около деревни Рантамак состоялась встреча Рустама Минниханова с инвесторами и руководителями хозяйств Сармановского района. Здесь же была развернута выставка продукции растениеводства – сортов и видов пшеницы, ржи, овощей и другой продукции, выращиваемой на территории района.

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Рустаму Минниханову доложили, что на полях ведутся работы по уборке урожая зерновых. К сожалению, в полную силу развернуть уборочную не удается из-за плохих погодных условий.

«По мнению Рустама Минниханова, сегодня в районе необходимо уделить самое пристальное внимание развитию молочного животноводства, так как Сармановский район отстает по производству молока», – отметили в пресс-службе.

Отвечая на вопросы Президента РТ, глава района Фарит Хуснуллин доложил, что усилия по увеличению производства молока предпринимаются – идет развитие частных подворий, малых форм хозяйствования.

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По оперативной информации о ходе уборочных работ на 9 августа 2019 года, уборочная площадь в Сармановском районе составляет 44,0 тыс. га.

На 9 августа обмолочено 8,5 тыс. га, что составляет 19,3% от уборочных площадей. Намолочено 34,0 тыс. тонн зерна, средняя урожайность 40 центнеров с гектара.

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