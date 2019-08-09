(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Казани осудили троих жителей Китая и четверых россиян за попытку сбыта более тонны наркотиков, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установили, что группой наркоторговцев руководили неизвестные, обеспечивавшие оптовые поставки наркотиков из Китая для последующего сбыта в Казани, Уфе, Новосибирске и Москве. Деятельность злоумышленников пресекли в 2015 году, из оборота изъяли более одной тонны запрещенного препарата», – рассказал Галиев.

За покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах всех соучастников приговорили к колонии строгого режима на сроки от 5 до 15 лет.

Трое осужденных также были оштрафованы на один миллион рублей.

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