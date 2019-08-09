За пределы страны из-за долгов не могут выехать 245 тыс. жителей Татарстана

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). За пределы России из-за долгов не могут выехать 245 тыс. жителей Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Сегодня в Международном аэропорте "Казань" прошла информационная акция судебных приставов совместно с сотрудниками Казанского линейного управления МВД России на транспорте "Узнай о своих долгах". Граждане смогли проверить себя и своих близких на наличие задолженности, а также узнали, как можно самостоятельно проверить и оплатить долги, кому ограничен выезд за пределы РФ и какие иные меры принудительного характера грозят в случае уклонения», – уточнила Лилия Халимова.

На сегодняшний день 245 тыс. жителей республики не могут выехать за границу из-за долгов. Этот показатель является вторым по стране – на первом месте должники из Москвы.

Большая часть – это неплательщики по административным штрафам. На втором месте должники по кредитам, и замыкают тройку «лидеров» – задолженности по налогам.

«Постановление об ограничении на выезд за пределы страны выносится судебным приставом-исполнителем в отношении должника, чей долг превышает 30 тыс. рублей. Однако в некоторых случаях невозможно будет выехать из страны при долге в 10 тыс. рублей, например, при неуплате долга более двух месяцев, а также тем, кто задолжал по алиментам и выплатам, связанным с возмещением причиненного вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления», – рассказала агентству Халимова.

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