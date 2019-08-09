Крупнейшие китайские компании ознакомились с производством и условиями инвестирования в РТ

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Делегацию представителей 25 крупнейших компаний из Китайской Народной Республики в Татарстане ознакомили с производством и инвестиционной привлекательностью региона в ходе их трехдневного визита, рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«25 компаний из КНР с большой делегацией — практически 40 человек, посетили РТ с трехдневным плодотворным визитом. 14 из этих 25 компаний Китая входят в 500 самых крупных компаний мира. А Татарстан — это лучшее место для инвестиций в РФ. Поэтому этот визит кажется нам очень логичным», — сказала Минуллина.

Она добавила, что программа визита была насыщенной. Делегаты посетили крупные производства в РТ, ОЭЗ «Алабуга», завод Haier. Представители китайских компаний также встретились с руководством в Нижнекамске и Набережных Челнах, Иннополисе, ИТ-парке.

«В ходе ознакомительных визитов представители китайских компаний получили много полезной информации, а у предприятий была возможность познакомиться с потенциальными китайскими партнерами. Надо отметить, что мероприятие было взаимовыгодным», — сказал Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь.

В состав китайской делегации вошли представители финансовой, производственной, торговой сфер и СМИ.

Развитие отношений с КНР является приоритетом для Татарстана, подчеркнул заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов на подведении итогов бизнес-миссии.

«Одним из доказательств этого является растущий товарооборот между РТ. За прошлый год он составил свыше 600 млн долларов США, мы считаем, что здесь есть хороший потенциал», — подытожил Каримов.

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