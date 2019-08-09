(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Уфе на 95-м году жизни скончалась мать лидера группы ДДТ Фания Шевчук, сообщает «Башинформ».

Фания Акрамовна — художница, в течение многих лет преподавала на художественно-графическом факультете Башкирского ГПУ им. Акмуллы. Она награждена медалью «За самоотверженный труд в годы ВОВ», знаком «Почетный полярник».

Как пишет Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник, Юрий Шевчук прилетел в город на похороны матери. Известный музыкант часто приезжал, чтобы проведать ее, и неоднократно рассказывал в своих интервью о том, насколько они были близки с матерью.

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