Предприятие из Набережных Челнов получило льготный кредит МСП при поддержке Ак Барс Банка

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Ак Барс Банк предоставил кредит набережночелнинскому предприятию «Инжер» по выпуску промышленных конвейеров на сумму 20 млн рублей по ставке 8,5% годовых. Финансирование предоставлено при обеспечении Корпорации МСП в рамках программы льготного кредитования в виде гарантии. Средства направлены на приобретение материалов, сырья, комплектующих и пр.

Финансовая поддержка предприятия позволит ему успешно завершить действующие проекты, начать новые и обеспечить дальнейшее устойчивое развития бизнеса.

ООО «НПФ Инжер» — одно из ведущих отечественных предприятий по производству конвейеров и конвейерных систем различного назначения. В линейке продукции компании — герметичные трубные скребковые конвейеры для сыпучих материалов, подвесные и напольные электрические монорельсовые системы, напольные пластичные и грузоведущие конвейеры, подвесные толкающие и грузонесущие конвейеры, конвейеры на базе модульной ленты. Конвейерные системы и отдельные конвейеры производства НПФ «Инжер» успешно применяются для перемещения различных грузов на автомобильных заводах, химических производствах, в машиностроении, на перерабатывающих производствах сельского хозяйства и многих других.

В настоящее время компания активно развивает направление по производству оборудования для автоматизированных складов и паркингов.

Успешно реализованы первые проекты в данной области.

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