Специалисты научат наблюдателей на выборах в Госсовет РТ отражать психологические атаки

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Для татарстанских наблюдателей на предстоящих выборах в Государственный Совет РТ будут организованы психологические тренинги. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в Республике Татарстан Павел Соломонов.

«Хочу отметить, что мы пригласили выдающихся специалистов в области психологии, которые также будут работать с нашими наблюдателями и тренировать их, чтобы они были уверенными в себе и могли постоять за себя в случае возможных провокаций», — сообщил Соломонов.

По словам лектора корпуса «За чистые выборы» в РТ Тимура Какохо, главная цель будущих психологических тренингов — научить наблюдателей быть спокойными и не подвергаться влиянию со стороны других наблюдателей.

«Нет задачи психологически давить на кого-то. Наша задача подготовить таких наблюдателей, которые смогут отразить психологические атаки», — подчеркнул он.

Корпус «За чистые выборы» — это общероссийское общественное движение, самая крупная организация независимых наблюдателей-юристов в стране. Движение имеет региональные отделения в субъектах РФ. Его ключевые задачи — защитить право граждан на участие в формировании органов власти через содействие профорганизации выборов и создание системы подготовки молодых профессионалов: наблюдателей, членов избирательных комиссий и кандидатов на выборные должности.

8 сентября 2019 года пройдут выборы в Государственный Совет Республики Татарстан VI созыва. В республиканский парламент избираются 100 депутатов — 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу и 50 — по одномандатным избирательным округам. Правом голоса в республике обладает 2 млн 935 тыс. 411 человек.

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