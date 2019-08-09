Более 20 татарстанских школьников поучаствуют в финале всероссийского конкурса «Агро НТИ – 2019»

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). 22 юных татарстанца из сельских школ поучаствуют в финальном этапе конкурса «Агро НТИ — 2019», сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Кроме татарстанцев за звание лучших поборются представители Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской и Саратовской областей. Ребята продемонстрируют навыки применения цифровых технологий и решения задач роботизации в области АПК. Участникам предстоит пройти инженерные соревнования по нескольким направлениям сельскохозяйственной отрасли: АгроМетео, АгроКосмос, АгроКоптеры и АгроРоботы.

Победители заключительного этапа смогут принять участие в работе спецплощадки на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019».

Финал пройдет в Альметьевске (с 29 по 31 августа) и Белгороде (с 5 по 6 сентября).

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