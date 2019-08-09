В Минсельхозпроде Татарстана назвали лучшие районы по надоям молока по итогам 7 месяцев 2019 года

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Минсельхозпроде РТ определили лучшие муниципальные районы по производству молока в сельхозформированиях по итогам 7 месяцев 2019 года.

По данным ведомства, за январь — июль текущего года в Кукморском районе валовой надой составил 56,7 тыс. тонн молока, или 110% к уровню аналогичного периода прошлого года.

«По производству молока этот район занимает 1-е место в республике. Надой на одну корову составляет 4 тыс. 965 кг, это на 1 тыс. 533 кг больше среднего показателя по республике», – сообщил заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Ирек Гибадуллин.

По валовому надою за семь месяцев на втором месте Балтасинский район – 51,0 тыс. тонн молока, или 114% к уровню прошлого года, третье место занимает Атнинский район – 45,5 тыс. тонн (109%).

«Надой на одну корову в этих муниципалитетах составляет 4 тыс. 373 кг и 5 тыс. 631 кг соответственно», – уточнил собеседник агентства.

Также в первой пятерке по объемам производства молока Актанышский – 37,6 тыс. тонн (109%) и Сабинский – 36,6 тыс. тонн (108%) районы.

Как отметили в профильном министерстве, за январь — июль этого года в сельхозформированиях республики валовой надой составил 795,4 тыс. тонн молока, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 4%.

В эти дни на долю Татарстана приходится до 7,8% товарного молока, ежесуточно реализуемого сельхозформированиями России.

«По удельному весу производимого и реализуемого молока республика занимает первое место среди регионов страны», – подчеркнул Ирек Гибадуллин.

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