Татарстанцам окажут бесплатную юридическую помощь на выборах в Госсовет РТ

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). На избирательных участках предстоящих выборов депутатов в Государственный Совет РТ планируется организовать бесплатную юридическую помощь для всех желающих. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в Республике Татарстан Павел Соломонов.

«Мы приняли решение совместно с руководством татарстанского регионального отделения „Ассоциации юристов“ оказывать бесплатную юридическую помощь на избирательных участках», — сообщил Соломонов.

По его словам, консультации планируется провести на 50 — 100 избирательных участках как в Казани, так и в районах республики.

На данный момент формируется пул юристов, которые в Единый день голосования смогут прийти на участки и провести консультации для всех желающих, добавил лектор корпуса «За чистые выборы» в РТ Тимур Какохо.

Корпус «За чистые выборы» — это общероссийское общественное движение, самая крупная организация независимых наблюдателей-юристов в стране. Движение имеет региональные отделения в субъектах РФ. Его ключевые задачи — защита прав граждан на участие в формировании органов власти через содействие профорганизации выборов и создание системы подготовки молодых профессионалов: наблюдателей, членов избирательных комиссий и кандидатов на выборные должности.

Выборы в Государственный Совет Республики Татарстан VI созыва пройдут 8 сентября 2019 года. В парламент республики избираются 100 депутатов — 50 депутатов по единому республиканскому избирательному округу и 50 — по одномандатным избирательным округам. Правом голоса в республике обладают 2 млн 935 тыс. 411 человек.

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