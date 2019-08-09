Татарстанская теннисистка в составе сборной РФ стала победительницей Кубка Европы

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Татарстанка Полина Кудерметова в составе сборной страны завоевала первое место в финальном этапе летнего Кубка Европы по теннису среди девушек до 17 лет, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Кроме Кудерметовой, Россию на состязаниях представили Оксана Селехметьева и Диана Шнайдер.

В четвертьфинале наша тройка обыграла сверстниц из Беларуси, 3:0. С аналогичным счетом россиянки уверенно переиграли французских и чешских спортсменок в полуфинале и финале состязаний.

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