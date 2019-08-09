В России предложили создать цифровой профиль для таксистов

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Для водителей такси необходимо создать цифровые профили, доступные для агрегаторов и пассажиров, с таким предложением выступила член Общественной палаты России Елена Сутормина, сообщает «Парламентская газета».

В электронном досье будет отображаться не только информация о марке и номере машины, но также данные водителя и его «послужной список» в качестве участника дорожного движения.

«В России сегодня работает порядка 700 тысяч водителей такси, при этом в теневом секторе — ещё более миллиона человек», — рассказала Елена Сутормина, отметив, что новация позволит повысить прозрачность рынка таксомоторных перевозок и ввести всех участников в правовое поле. В частности, наличие профиля предотвратит ситуации, когда за рулем таксомотора оказывается не тот человек, за которым автомобиль числится.

Необходимость создания цифрового профиля обсудят на Международном евразийском форуме «Такси», который стартовал 8 августа. Сейчас документ готовится Комитетом палаты по транспорту и строительству к рассмотрению во втором чтении и может быть принят осенью, отмечается в источнике.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.