На коллегии судей стало известно о кончине экс-председателя Приволжского суда Казани

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). На совещании по итогам работы судов РТ в первом полугодии 2019 года стало известно о кончине экс-председателя Приволжского суда Казани.

Печальную новость сообщил председатель Верховного Суда РТ Ильгиз Гилазов.

«Буквально сейчас пришла грустная новость, несколько минут назад умер бывший председатель Приволжского районного суда Казани Агдас Ильясович Фатхутдинов. Прошу почтить его память минутой молчания», – сказал председатель Верховного Суда РТ Ильгиз Гилазов.

За время работы в судебной системе Агдасу Фатхутдинову было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан», присуждена ученая степень «Кандидат юридических наук», а также он был награжден медалью «В память 1000-летия Казани».

Агдас Фатхутдинов был назначен на должность председателя в 1996 году и освобожден от исполнения обязанностей в январе 2014 года. Он ушел из жизни на 67-м году.

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