Минниханов: Работники нефтяной отрасли вносят огромный вклад в развитие Татарстана и России

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Нефтяная промышленность является фундаментом экономики Татарстана, а люди, трудящиеся в этой отрасли, вносят большой вклад в развитие республики и страны. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на торжествах в Сармановском районе республики.

«Нефтяная отрасль — это основа экономики нашей республики. Люди, которые работают в нефтяной отрасли, вносят огромный вклад в развитие нашей республики и нашей страны. Мы можем с гордостью сказать, что НГДУ „Джалильнефть“ — одно из ведущих управлений компании „Татнефть“, 585 млн тонн нефти здесь добыто. Сегодня 16% добычи компании „Татнефть“ находится здесь. Это очень ответственная, сложная работа, которую делаете вы», — сказал Рустам Минниханов.

Президент Татарстана поздравил с праздником жителей поселка Джалиль и сотрудников НГДУ «Джалильнефть», пожелав процветания их семьям и родному поселку. «Мы видим, как меняется поселок Джалиль, какие здесь прекрасные парки, фонтаны, дома. Эта работа и дальше будет продолжаться, потому что нефтяная отрасль республики уверенно развивается», — подчеркнул Рустам Минниханов.

В свою очередь глава Сармановского района Фарит Хуснуллин поблагодарил руководителя республики за поддержку в развитии поселка. «Сегодняшний праздник объединяет судьбы многих поколений, которые здесь живут и трудятся. Благодаря вашей поддержке активно реализуются программы, направленные на повышение качества жизни населения. Поселок Джалиль по-настоящему преобразился к юбилею», – сказал Хуснуллин, обращаясь к Президенту РТ.

Во время праздника Рустам Минниханов вручил нефтяникам государственные награды и благодарности и также объявил о присвоении почетного звания «Заслуженный нефтяник Республики Татарстан» выдающимся работникам.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.