Копивший ртутные отходы житель Альметьевска причинил ущерб экологии на 3 млн рублей

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Бой ртутных ламп, отходы линолеума и битумной кровли на площади 3,3 тыс. квадратных метров собрал житель Альметьевска, причинив тем самым ущерб окружающей среде почти на 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В ходе вертолетного облета экологи выявили нарушение земельного законодательства в Альметьевске. Житель города на своем участке складировал бой ртутных ламп, отходы линолеума и битумной кровли. Собственник объяснил свои действия тем, что мусором хотел поднять участок, склонный к подтоплению», – сказано в сообщении.

В отношении физического лица составлен административный протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель». Данное нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей.



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