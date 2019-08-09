Симпозиум по изучению опыта работ под напряжением проведен специалистами ОАО «Сетевая компания»

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Мероприятие, посвященное 10-летней практике развития технологии в компании, состоялось в Болгаре Спасского района РТ. В мероприятии приняли участие представители муниципальной власти, представители министерств и профильных ведомств, электросетевых компаний из России, Казахстана, США, Финляндии, Китая и Австралии, отечественные и зарубежные производители оборудования, средств защиты, инструментов, приспособлений и специального автотранспорта для выполнения работ под напряжением. Мероприятие объединило более 150 человек.

Симпозиум начался с приветствия главы Спасского муниципального района Камиля Нугаева, который выразил гордость тем фактом, что такое значимое для мирового энергетического сообщества событие проводится на территории района. Он также поблагодарил за изменения, которые он наблюдает за четверть века своего руководства районом в части надежного энергоснабжения и отметил важность работы, совершаемой энергетиками с целью повышения комфорта потребителей.

«Мы уверены, что проводимая специалистами компании работа по широкому распространению технологии производства работ под напряжением даст реальную возможность и толчок для дальнейших позитивных изменений как для электросетевого комплекса, так и в целом для экономики республики», — подчеркнул в своем выступлении генеральный директор ОАО «Сетевая комания» Ильшат Фардиев, коснувшийся основных характеристик и показателей компании.

Последовавшая вслед церемония награждения подтвердила слова главы компании — заслуги инициаторов возрождения и развития технологии РПН в РТ были поощрены благодарственными письмами заместителя Премьер-министра РТ— министра промышленности и торговли РТ.

«Ключевым словом в названии моего доклада является опыт», — отметил заместитель генерального директора — технический директор ОАО «Сетевая компания» Илшат Галимзянов, рассказавший о мировой практике возникновения метода и представивший подробную картину развития РПН в компании. В докладе было уделено внимание как работам, проводимым на напряжении 0,4 кВ («Обеспечивая комфорт для населения, мы формируем положительный опыт компании»), так и новым видам работ на напряжении 10 кВ.

Об истории развития и этапах РПН рассказал присутствующим директор Чистопольских электрических сетей Александр Наумов, под руководством которого в филиале технология стартовала десять лет назад.

Актуальность проводимой технологии была обоснована в докладе директора ЧОУ ДПО «Центр работ под напряжением» Алмаза Галимова. Накануне участники симпозиума посетили этот современный учебный энергетический полигон в Заинске, где одновременно могут оттачивать свои навыки и знания до 250 обучающихся, осмотрели оснащенные соответствующим оборудованием пять учебных полигонов и 13 учебных классов.

«Мне было очень приятно видеть, как далеко продвинулись ребята, которых я обучал несколько лет назад, и рад, что ваше руководство обладает таким стратегическим видением», — так эмоционально начал свое выступление директор по безопасности и специализированному обучению компании SLTC (США) Тимоти Селф. Напомним, что в 2015 году он провел обучение электромонтеров компании технологии, которая широко распространена в США, а в 2016 году им были подготовлены шесть инструкторов из числа сотрудников ОАО «Сетевая компания», которые на данный момент работают в Центре под напряжением.

От имени китайской стороны — в симпозиуме приняло участие сразу несколько представителей электросетевых компаний из Поднебесной — выступил Хуан Чжоньхуа, член китайского экспертного совета по работе под напряжением. Будучи главным инженером Шэньчжэньского управления электроснабжением он рассказал о том, что доля кабельных линий в его компании составляет 92% (30 тыс. км), и поэтому этим работам — с использованием обходного кабеля — было уделено особое внимание в его сообщении. Стоит отметить, что делегация ОАО «Сетевая компания» посещала Китай в 2017 году и некоторые из этих практик были взяты на вооружение. А одна — сервисная кабельная перемычка — уже реализована в филиале «Приволжские электрические сети».

Далее с докладами выступили поставщики оборудования, спецтехники и снаряжения для новой технологии, с которыми у ОАО «Сетевая компания» налажено сотрудничество, а также те, к продукции которых татарстанские энергетики пока только присматриваются. На специально подготовленной площадке можно было ознакомиться с линейками выпускаемой партнерами продукции: от диэлектрических перчаток до спецтехники с изолированным звеном.

После окончания пленарной части заседания участникам симпозиума были продемонстрированы работы под напряжением на действующих электроустановках — замена изолятора на ВЛ 10 кВ и сухая чистка БКТП.

Большой положительный эффект от впервые проведенного в России симпозиума по РПН отмечался многими гостями и участниками мероприятия. Как отметил по завершении симпозиума начальник отдела охраны труда и производственной безопасности филиала ПАО «Россети» — Центра технического надзора Дмитрий Ульрих: «Сетевая компания в настоящее время является „локомотивом“ внедрения технологии производства работ под напряжением. Мы со своей стороны приветствуем внедрение инновационных способов и методов работы, особенно направленных на повышение культуры безопасности, обеспечение безопасности персонала при выполнении работ и способствующих не только достижению экономических показателей, а главное — снижению как рисков травмирования персонала, так и самих случаев травматизма, и готовы поддержать эти новшества совместными усилиями, в том числе путем обсуждения и решения вопросов по внесению необходимых изменений в нормативную документацию».