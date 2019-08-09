В Казани водитель «Ниссана» насмерть сбил велосипедиста, который резко свернул с обочины на дорогу

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Казани водитель внедорожника «Ниссан» насмерть сбил пожилого велосипедиста, который резко свернул с обочины на дорогу. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС Казани в Инстаграме.

«Смертельное ДТП произошло сегодня утром на улице Шоссейная около дома № 8а в поселке Борисоглебское», – сообщается на странице в соцсети.

73-летний велосипедист ехал по обочине. Как сообщают очевидцы ДТП, в какой-то момент мужчина неожиданно перестроился с обочины на проезжую часть прямо перед внедорожником «Ниссан». Водитель иномарки не успел среагировать на маневр и сбил мужчину.

Пожилой велосипедист ударился о капот и лобовое стекло автомобиля, а его «железного коня» откинуло в кусты.

В результате аварии пенсионер получил многочисленные травмы и скончался на месте происшествия.



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