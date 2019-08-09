В Казани водитель «Ниссана» насмерть сбил велосипедиста, который резко свернул с обочины на дорогу

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). В Казани водитель внедорожника «Ниссан» насмерть сбил пожилого велосипедиста, который резко свернул с обочины на дорогу. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС Казани в Инстаграме.
«Смертельное ДТП произошло сегодня утром на улице Шоссейная около дома № 8а в поселке Борисоглебское», – сообщается на странице в соцсети.
73-летний велосипедист ехал по обочине. Как сообщают очевидцы ДТП, в какой-то момент мужчина неожиданно перестроился с обочины на проезжую часть прямо перед внедорожником «Ниссан». Водитель иномарки не успел среагировать на маневр и сбил мужчину.
Пожилой велосипедист ударился о капот и лобовое стекло автомобиля, а его «железного коня» откинуло в кусты.
В результате аварии пенсионер получил многочисленные травмы и скончался на месте происшествия.
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Погиб пожилой велосипедист 🚓🚑🚨 Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на улице Шоссейная окола дома #8а в посёлке Борисоглебск . Пожилой мужчина 1946 года рождения двигался на велосипеде по обочине вдоль улицы Шоссейная. Со слов очевидцев, мужчина на велосипеде неожиданно перестроится с обочины на проезжую часть прямо под колеса автомобиля Ниссан. Удар пришёлся на бампер, правое крыло и лобовое стекло внедорожника, велосипед от удара откинуло в кусты. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. kazan#kzn#Tatarstan#kazanlife#kazannews#kazantoday#municipalkazan#municipal#municipalservice#gibddkzn#polkdps#pdps#казань#татарстан#казаньсегодня#новостиказани#гибдд#гибддказань#полкдпс#муниципальнаяслужба#муниципальнаяслужбаказань