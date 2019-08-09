Татар-информ

9 августа 2019, 11:20

Духовная жизнь

Праздничный вагаз в казанской мечети «Ярдэм» будет сопровождаться сурдопереводом

Духовная жизнь

Праздничный вагаз в казанской мечети «Ярдэм» будет сопровождаться сурдопереводом

11 августа весь мусульманский мир отметит Курбан-байрам.

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). 11 августа весь мусульманский мир отметит Курбан-байрам. Мечеть «Ярдэм» приглашает в этот день прихожан принять участие в празднике. Уникальность праздничного вагаза, который будет прочитан в казанской мечети, заключается в том, что он будет сопровождаться сурдопереводом, об этом сообщает пресс-служба одноименного центра. 

Мероприятия по случаю Курбан-байрама начнутся с чтения Священного Корана в 3.15, после совершится дуа. В 4.30 состоится гает-намаз. 

Традиционно близ центра фонда «Ярдэм» и одноимённой мечети установят столы, за которыми любой человек сможет угоститься шурпой, приготовленной из мяса курбан.  

Праздничный вагаз в мечетях Казани начнут читать в 4 часа утра. В городах и селах республики время будет определено в соответствии с восходом солнца.

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