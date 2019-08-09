Татар-информ

9 августа 2019, 13:35

Происшествия

В Челнах байкер получил тяжелые травмы, налетев на скорости на поребрик

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Происшествия

В Челнах байкер получил тяжелые травмы, налетев на скорости на поребрик

Фото: ГИБДД

32-летний байкер получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии доставлен в БСМП.

(Набережные Челны, 9 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах мотоциклист доставлен в тяжелом состоянии в больницу после того, как на большой скорости врезался в поребрик, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вчера вечером на проспекте Мира. 32-летний байкер за рулем «Хонды» на большой скорости не справился с управлением и врезался в поребрик.

В результате аварии мотоциклист получил многочисленные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в БСМП. Мотоцикл помещен на спецстоянку.


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