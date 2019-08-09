Почти 90% судов РТ оборудовали средствами для записи звука всего происходящего на процессах

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). 86% судов Татарстана оборудовали средствами для непрерывной записи звука всего происходящего во время процессов. Об этом сегодня на совещании по итогам работы судов РТ в первом полугодии 2019 года рассказал министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

«На сегодняшний день оборудование установлено на 162 судебных участках – это чуть более 86% от общего количества. На следующей неделе оборудование будет установлено во всех судах республики. После этого в режиме видеоконференцсвязи будет организовано обучение для сотрудников аппарата мировых судей», – сообщил Рустем Загидуллин.

Вести аудиозаписи в судах начали еще в конце 2018 года. На сегодняшний день все необходимое оборудование уже закуплено, сейчас идет процесс по его установке и обучение сотрудников.

Аудиозаписи судебных заседаний будут храниться на дисках и серверах. Это позволит быстро находить необходимую аудиозапись.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 1 сентября 2019 года вводится обязательное аудиопротоколирование судебного заседания гражданского и уголовного процессов.



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