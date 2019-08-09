Пьяный водитель легковушки в Челнах попал в больницу после того, как снес ограждение и фонарь

(Набережные Челны, 9 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пьяный водитель попал в больницу после того, как на своем авто влетел в ограждение и фонарь, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на проспекте Московский, в районе остановки «Ак мечеть». 29-летний водитель «Лады Приоры» на большой скорости наехал на бордюр, врезался в фонарный столб, а затем снес ограждение на разделительной полосе. При этом секция забора вылетела на встречную полосу и повредила автомобиль «Дэу Нексия», за рулем которого был 38-летний мужчина. В ДТП пострадал водитель «Приоры», его с травмами доставили в БСМП.

«Сотрудники ГИБДД установили, что в момент аварии в крови водителя отечественной легковушки было 0,258 промилле алкоголя. Также выяснили, что за последние два года мужчина 33 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, все штрафы оплачены. Машина нарушителя эвакуирована на спецстоянку», – рассказали в ГИБДД.

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