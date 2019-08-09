В РТ отремонтируют и установят видеонаблюдение в общежитии Раифского училища закрытого типа

(Казань, 9 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане отремонтируют и установят видеонаблюдение в общежитии Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа (СУВУ). Общая стоимость ремонта и монтажных работ составит 27 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Капитальный ремонт проведут от фундамента до потолка, к тому же будет изменен интерьер жилых помещений. В этом году мы планируем его завершить», — сказали в Раифском СУВУ.

В общежитии проведут новый водопровод, обновят вентиляционные, отопительные и канализационные сети. Также проведут монтаж системы управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической пожарной сигнализации и охранного видеонаблюдения.

В комнатах общежития установят пластиковые окна, подвесные потолки и новые двери.

Финансироваться работы будут из федерального бюджета.

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